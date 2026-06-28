Treffen in Bad Neuenahr Verlässliche Radioalternative in Krisensituationen? Eberhard Thomas Müller 28.06.2026, 08:00 Uhr

i "Kommunikationsfähigkeit ist das Wichtigste heutzutage", sagte Dieter Franke (links) bei seiner Führung durch den Regierungsbunker. Eine Wahrheit, die im Kalten Krieg gegolten hat und auch heute gilt. Eberhard Thomas Müller. Von Eberhard Thomas Müller

Wenn Mobilfunk ausfällt: Welches Funknetz rettet die Kommunikation in einer Katastrophensituation? Bei einem Treffen in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde über digitale Radio-Alternativen gesprochen.

Ältere erinnern sich noch an Radio auf Mittelwelle und Kurzwelle mit Sendern wie Radio Luxemburg und der Europawelle Saar. Die analogen Sendeanlagen gibt es nicht mehr. Mittel-, Kurz- und auch Langwelle spielen in Europa kaum noch eine Rolle. Dabei sind diese Systeme im Katastrophenfall besonders zuverlässig, weshalb sich das von Erdbeben und Vulkanausbrüchen immer wieder heimgesuchte Indonesien im öffentlichen Rundfunk auf digitale Mittelwelle ...







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