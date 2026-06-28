Wenn Mobilfunk ausfällt: Welches Funknetz rettet die Kommunikation in einer Katastrophensituation? Bei einem Treffen in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde über digitale Radio-Alternativen gesprochen.
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Ältere erinnern sich noch an Radio auf Mittelwelle und Kurzwelle mit Sendern wie Radio Luxemburg und der Europawelle Saar. Die analogen Sendeanlagen gibt es nicht mehr. Mittel-, Kurz- und auch Langwelle spielen in Europa kaum noch eine Rolle. Dabei sind diese Systeme im Katastrophenfall besonders zuverlässig, weshalb sich das von Erdbeben und Vulkanausbrüchen immer wieder heimgesuchte Indonesien im öffentlichen Rundfunk auf digitale Mittelwelle ...