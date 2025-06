Verkehrsschild verwirrt Autofahrer in Altenahr

Ein Verkehrsschild hat Autofahrer in Altenahr irritiert. Als problematisch erwies sich dabei die Aufschrift des Schildes, zu nicht so konkret war, wie es sich einer unserer Leser gewünscht hätte.

Zu Verwirrung hat bei Autofahrern vom 10. bis 12. Juni dieses Verkehrsschild gesorgt. Wie unserer Zeitung ein Leser aus Rech berichtete, war es die Aufschrift, die zu Problemen führte. „Bis Rech frei“ sei irreführend, so der Leser. Korrekt müsse es heißen „Ortsdurchfahrt Rech gesperrt“. Bekannte hätten ihm berichtet, dass sie wegen des Schildes davon ausgegangen seien, dass sie von Altenahr aus nicht nach Rech hinein hätten fahren können. Auf der Suche nach einer Umfahrung seien sie lange Umwege gefahren. Unser Leser hat nach eigenen Angaben zudem die Straßenmeisterei kontaktiert, die sich aber für eine Anpassung des Schildes als nicht zuständig gesehen habe.

Die B267 musste von Dienstag bis einschließlich Donnerstag gesperrt werden. Grund dafür war der Abbau eines Krans im Zuge der Wiederaufbauarbeiten der Ahrtalbahn. Die Umleitung erfolgte in Richtung Altenahr ab Dernau über die K35 und die Baustraße in Esch, in der anderen Richtung ab Altenahr über den Roßberg B257.