Kreis Ahrweiler. Rund um das Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler (A61) lässt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn ausführen. Davon betroffen sind Zu- und Abfahrten zur A61. Das geht aus einer Mitteilung der Autobahn GmbH hervor.

Die Verkehrseinschränkungen im Überblick: Am heutigen Montag, 15. September, werden noch bis Dienstag, 16. September, etwa 6 Uhr die Zufahrten vom Haribo-Kreisel zur A61 in Fahrtrichtung Köln sowie in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Eine örtliche Umleitung im nachgeordneten Netz ist über die L79 Beller/Ringen, L83 Lantershofen und L84 über die Anschlussstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgeschildert. Die Umleitung wird in der Beschilderung mit einem roten Punkt kenntlich gemacht, heißt es.

Umleitungen sind jeweils ausgeschildert

Am Dienstag, 16. September, 19 Uhr, bis Mittwoch, 17. September, 6 Uhr werden im Bereich der A573 die Zufahrt von der A573 zur A61 in Fahrtrichtung Köln sowie im Zuge der A61 in Fahrtrichtung Koblenz die Abfahrt Ringen/Beller gesperrt. Verkehrsteilnehmende, die sich auf der A573 befinden und in Fahrtrichtung Köln fahren möchten, verlassen die A573 an der Anschlussstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler West und werden über die L84, L83 Lantershofen, L79 Ringen/Beller zum Haribo-Kreisel geführt. Die Umleitung werde in der Beschilderung mit einem roten Punkt kenntlich gemacht. V erkehrsteilnehmende aus Richtung Köln kommend mit Ziel Beller/Ringen werden von der A61 auf die A573 zur AS Bad-Neuenahr West geführt und fahren von dort über die L84, L83 Lantershofen, L79 Ringen/Beller zum Haribo-Kreisel. Die Umleitung wird in der Beschilderung mit einem roten Punkt kenntlich gemacht.

Von Mittwoch, 17. September, 19 Uhr, bis Donnerstag, 18. September, 6 Uhr wird im Bereich des Dreiecks Bad-Neuenahr schließlich noch die Zufahrt von der A573 zur A61 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Eine örtliche Umleitung für die Verkehrsteilnehmer, die von der A573 in Fahrtrichtung Koblenz fahren möchten, ist über den Kreisel Ringen/Haribo ausgeschildert. Die Umleitung wird in der Beschilderung mit einem roten Punkt kenntlich gemacht.

Fahrbahnbelag wird erneuert

Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten wird im oben genannten Zeitraum zuerst die Asphaltdeckschicht etwa einen Zentimeter abgetragen, teilt die Autobahn GmbH weiter mit. In einem zweiten Schritt wird einige Tage später der Fahrbahnbelag unter Vollsperrung neu eingebaut. Über den Start dieser Maßnahme und die Umleitungsstrecken wird gesondert informiert. Die Arbeiten sind aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich und stehen unter dem Vorbehalt geeigneter Witterung. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um eine vorsichtige Fahrweise auf den Umleitungsstrecken sowie um Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.