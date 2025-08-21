Es ist ein Verfahren vor dem Sinziger Amtsgericht, das sich in die Länge zieht. Der erste Termin war vor anderthalb Jahren. Im Zentrum: Journalist Hans Diedenhofen und ein höherer Beamter im Dienst des Landes Rheinland-Pfalz.

Rund eineinhalb Jahre nach dem ersten Verhandlungstag vor dem Sinziger Amtsgericht saßen sich nun erneut Journalist Hans Diedenhofen als Beklagter und ein höherer Beamter im Dienst des Landes Rheinland-Pfalz inklusive Rechtsanwälte gegenüber. Ob Letzterer eine rechtsradikale Gesinnung hat, das wollte Diedenhofen seinerzeit herausfinden. Deshalb hatte er Kontakt zum Innenministerium aufgenommen mit der Bitte, seine Fragen zu beantworten und seine Anfrage vertraulich zu behandeln. In der Folge erhielt er eine Unterlassungsklage des besagten Beamten.

„Wie hat der Beklagte sich ausgedrückt?“

Richterin Margareta Fuchs

Für den zweiten Verhandlungstag hatte Richterin Margareta Fuchs einen Zeugen geladen. Dabei handelt es sich um einen Polizisten, der am 7. Dezember 2022 ein Telefonat mit Diedenhofen geführt hat. In diesem aber ging es primär überhaupt nicht um den besagten Beamten, sondern vielmehr um eine andere Person, die Bilder aus ihrem Zuhause mit NS-Symbolen sowie Schusswaffen und Sprengsätzen darauf in einem sozialen Netzwerk geteilt haben soll. Nicht im Detail, sondern in einem Glaskasten, wie der Zeuge betonte. „Wie in einem Museum“, gab er zu Protokoll. Zuvor soll eine E-Mail aus dem Staatssekretariat bei der Polizei eingegangen sein mit der Bitte um weitere Ermittlungen.

Und so kam es auch zum Telefonat mit Hans Diedenhofen, in dem der 82-Jährige, der lange in Remagen gelebt hat, über den höheren Beamten fallen lassen haben soll, dass man diesem Nazi-Verbindungen nachsage. „Wie hat der Beklagte sich ausgedrückt?“, fasste die Richterin nach. „Man sage ihm Naziverbindungen nach“, wiederholte der Zeuge. Hätte der Beklagte gesagt, der Kläger unterhalte Nazi-Verbindungen, dann würde er das auch so vermerkt haben, betonte der Polizeibeamte. „Von mir bekommt niemand etwas in den Mund gelegt“, ergänzte er mit Nachdruck. Und er habe auch nicht entsprechend weiter nachgefragt, weil das für seinen Fall nicht relevant gewesen sei.

i Hans Diedenhofen hat lange Jahre in Remagen gelebt. Judith Schumacher

Zu dem weiteren Vorwurf, dass der höhere Beamte Fundunterschlagungen zugunsten von Grabhelfern gemacht haben soll, wollte Michael Heuchemer, Rechtsanwalt des Klägers, wissen, ob es sich dabei um die eigene Wertung Diedenhofens gehandelt habe. „Den Eindruck hatte ich nicht“, antwortete der Zeuge. Der Beklagte habe es vielmehr so dargestellt, dass er die Kenntnis vom Hörensagen habe – und nicht als Fakt. Aber all das sei nicht interessant für das Strafverfahren gewesen, an dem er gearbeitet habe, so der Polizeibeamte weiter. „Ich habe das zur Kenntnis genommen. Aber das Gespräch wurde nicht vertieft“, sagte der Zeuge aus.

Heuchemer fragte auch nach in Sachen Verbandelung seines Mandanten mit der Person, die die Bilder gepostet haben soll. „Das war für mein Verfahren nicht von Interesse“, so der Polizeibeamte. Dem nachzugehen, habe innerhalb seiner Möglichkeiten nicht erfolgen können, ergänzte er.

Keine Erinnerungen mehr an den Wortlaut des Telefonats

An den Wortlaut des Telefonats indes kann sich der Zeuge nicht erinnern. „Da muss ich auf meinen Vermerk verweisen, das ist ja auch alles schon ein bisschen her“, meinte er. Gleiches gilt auch dafür, wie das ganze Gespräch ins Rollen gekommen ist. „Auch daran kann ich mich nicht erinnern“, so der Polizeibeamte. Aber er habe aufgrund des Telefonats keine Gründe gesehen, Ermittlungen gegen den Kläger aufzunehmen.

„Die Beweisaufnahme ist eindeutig. Wir haben nichts, über das wir hier sprechen können.“

Rechtsanwalt Ahmed Günes

„Die Beweisaufnahme ist eindeutig. Wir haben nichts, über das wir hier sprechen können“, schlussfolgerte Diedenhofens Rechtsanwalt Ahmed Günes. Doch das sah Richterin Margareta Fuchs ganz anders. „Ich kann im Moment nicht sagen, ob wir mit der Beweisaufnahme fertig sind – oder nicht. Sie werden mir zugestehen, dass ich noch einmal nachdenken möchte, wie es weitergeht“, meinte sie und fügte hinsichtlich der Zeugenaussage des Polizeibeamten hinzu: „Das war ein Punkt, den man sacken lassen muss.“

Der Kläger selbst hatte bereits am ersten Verhandlungstag im Februar vergangenen Jahres gesagt, dass die Vorwürfe in Sachen Rechtsradikalismus den beruflichen und sozialen Tod für ihn bedeuten würden. Mit diesen hatte er sich schon zuvor auseinandersetzen müssen. Diedenhofen hatte damals erläutert, dass er unter anderem wegen einer dienstlichen E-Mail des Beamten tätig geworden war, in der die Rede von einem Treffen am „Hitlerheim bei den Polenhaufen“ gewesen sein soll. Zudem habe er Informationen von einem Menschen mit Behinderung erhalten, so Diedenhofen, der von dem Beamten diskriminiert worden sein soll. Deshalb habe er beim Innenministerium vertraulich angefragt und auch angeboten, selbst nach Mainz zu kommen.

Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Sinzig wird fortgesetzt.