„Tierhilfe mit Herz“ Verein aus der Grafschaft weist auf Missstände hin Lars Tenorth 19.08.2026, 10:00 Uhr

i Der Verein „Tierhilfe mit Herz“ hilft unter anderem Katzen in größerer Not. Um Katzen zu schützen und ihnen ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, holt der Verein auch Katzen von Spanien nach Deutschland. Tierhilfe mit Herz/Kerstin Kuhlow

Katzen in Not: Der Verein „Tierhilfe mit Herz“ setzt sich in diversen Projekten für mehr Tierschutz ein. In diesem Jahr feiert der Verein zehnjähriges Bestehen. Die Vorsitzende spricht über Missstände und wie sich ihr Menschenbild verändert hat.

Katzen in der Region sind verschwunden. Auf diesen Beitrag stieß Kerstin Kuhlow vor mehr als zehn Jahren bei Facebook. Es war ihr Startschuss, sich dem Tierschutz zu widmen und den Austausch mit lokalen Tierschutzvereinen zu suchen. Sie steckte mit dem Tierschutzgedanken Menschen aus ihrem Umfeld an.







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