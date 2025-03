Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hat am Donnerstag beim Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler Insolvenz angemeldet. Laut Pressemitteilung handelt es sich um einen Antrag auf Durchführung eines Schutzschirmverfahrens. Davon betroffen sind den Angaben nach auch die Maria Stern MVZ Remagen GmbH und die HL Service-Gesellschaft Remagen mbH. Ziel der Verfahren ist es nach eigenen Angaben, das Verbundkrankenhaus mit den beiden Standorten Franziskus Krankenhaus Linz und Krankenhaus Maria Stern Remagen sowie die angrenzenden Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und die für die Reinigung zuständige Servicegesellschaft bei laufendem Betrieb wirtschaftlich neu auszurichten.

„Wir nehmen unseren regionalen Versorgungsauftrag sehr ernst und setzen alles daran, unsere Patientinnen und Patienten mit umfassender medizinischer Expertise zu behandeln. Unser Ziel ist es, eine langfristig stabile und zukunftssichere Gesundheitsversorgung für unsere Region zu gewährleisten. Um dies angesichts der aktuellen gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Lage zu erreichen, planen wir eine gezielte Restrukturierung und Sanierung“, äußerte sich André Tillmann, Geschäftsführer der beteiligten Gesellschaften.

Betrieb geht vorerst normal weiter

Für Patienten und Angestellte soll sich vorerst nichts ändern: „Der medizinische Betrieb läuft vollumfänglich und unverändert weiter. Bereits vereinbarte Termine für ambulante und stationäre Behandlungen sowie Therapien finden wie gewohnt statt. Neue Terminvereinbarungen sind nach wie vor möglich“, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach sind auch die Löhne und Gehälter der Mitarbeitenden aller Gesellschaften gesichert. Sie werden während der vorläufigen Verfahren von der Bundesagentur für Arbeit übernommen.

i Das Franziskus Krankenhaus Linz ist ein weiterer Standort des Verbundkrankenhauses. Heinz-Werner Lamberz

Als Grund für die wirtschaftliche Krise werden die aktuellen wirtschafts- und gesundheitspolitischen Herausforderungen genannt. Dazu zählen nach Angaben der Gesellschaften neben nicht refinanzierten Tariferhöhungen und allgemeinen Teuerungen für Energie- und Sachkosten auch der Fachkräftemangel sowie steigenden Kosten für notwendige Investitionsmaßnahmen. Zusätzlich werden die wirtschaftlichen Ausfälle und der anhaltende Rückgang der Fallzahlen seit der Pandemie als Gründe genannt.

Wir glauben an den Erhalt des Standortes Linz.

Clemens Horch, Gesundheitsminister Rheinland-Pfalz

Auch Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) äußerte sich. „Wir glauben an den Erhalt des Standortes Linz, denn wir haben dort viel investiert“, so der Minister in einer Stellungnahme. „Und wir wollen dort auch 2025 investieren, denn der Standort ist wichtig für die Versorgung des Landkreises Neuwied.“ Bei einem Runden Tisch in Mainz will man nun kurzfristig mit dem Insolvenzverwalter und den betroffenen Kommunen das weitere Vorgehen beraten. „Durch die Insolvenz in Eigenverwaltung haben wir die Chance, auch den Träger in die Gespräche einzubinden. Wir sehen an beiden Standorten gute Möglichkeiten in der Weiterentwicklung des medizinischen Angebots. Daher haben wir die klare Erwartung an den Träger, dass dieser tragfähige Konzepte entwickelt“, so Hoch.

Landrätin Weigand drückt ihr Bedauern aus

Ahrweilers Landrätin Cornelia Weigand äußerte sich ebenfalls. „Es ist bedauerlich, dass vor der Umsetzung der dringend notwendigen Krankenhausreform, deren Ziel es ist, die stationäre medizinische Versorgung zusichern, erneut ein Krankenhaus in unserer Region ums Überleben kämpft“, sagte sie.