Etat fürs Brohltal beschlossen Verbandsgemeinde muss an die Rücklagen ran Martin Ingenhoven 14.12.2025, 14:00 Uhr

i Verbandsgemeindebürgermeister Johannes Bell stellte den Haushaltsplan der VG Brohltal für das Jahr 2026 vor. Mit dabei: Kämmerer Karl-Heinz Arzdorf (links) und der Erste Beigeordnete Rolf Hans (rechts). Martin Ingenhoven

„Alle Jahre wieder“ : So heißt es nicht nur in einem bekannten Weihnachtslied. Alle Jahre wieder befassen sich auch die Räte im ganzen Land mit den Finanzplanungen für das nächste Jahr. Da macht auch das Brohltal keine Ausnahme.

Nach Vorbereitungen in der Verwaltung und Vorbesprechungen in zahlreichen Ausschüssen ist es am höchsten politischen Gremium einer jeden Verbandsgemeinde, über ein mehr oder weniger komplexes Zahlenwerk abzustimmen. So auch im Brohltal, wo der Verbandsgemeinderat aus Anlass der letzten regulären Sitzung des Jahres 2025 im Schlosshotel Burgbrohl tagte.







