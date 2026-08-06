Bei Besuch von Merz im Ahrtal Verantwortete BKA abgesperrte Bereiche für Presse? Maja Wagener 06.08.2026, 05:00 Uhr

i Während Medienvertreter bis zur Abreise des Bundeskanzlers in geschlossenen Bereichen verharren mussten, konnten Bad Neuenahr-Ahrweiler Bürger Friedrich Merz ganz nah kommen. Hannes P. Albert/dpa

Medien fühlten sich beim Besuch von Bundeskanzler und Bundespräsident am Gedenktag nach der Flut im Ahrtal in ihrer Arbeit eingeschränkt. Die Behörden aus Mainz und dem Kreis Ahrweiler geben dem BKA die Verantwortung. Doch das widerspricht.

Mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kamen am 14. Juli bekannte Politiker zum fünften Jahrestag der verheerenden Flutkatastrophe in den Kreis Ahrweiler. Während sie bei verschiedenen Terminen in Altenahr und in Bad Neuenahr-Ahrweiler ihre Anteilnahme bekundeten, gab der Umgang mit der Presse Anlass zu Kritik.







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