Medien fühlten sich beim Besuch von Bundeskanzler und Bundespräsident am Gedenktag nach der Flut im Ahrtal in ihrer Arbeit eingeschränkt. Die Behörden aus Mainz und dem Kreis Ahrweiler geben dem BKA die Verantwortung. Doch das widerspricht.
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Mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kamen am 14. Juli bekannte Politiker zum fünften Jahrestag der verheerenden Flutkatastrophe in den Kreis Ahrweiler. Während sie bei verschiedenen Terminen in Altenahr und in Bad Neuenahr-Ahrweiler ihre Anteilnahme bekundeten, gab der Umgang mit der Presse Anlass zu Kritik.