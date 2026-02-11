Neues Format in Ahrweiler
Veranstaltungen in „Babsy’s Weinbar“ kommen gut an
Anhand von Lagenweinen aus verschiedenen Jahrgängen lernten die Masterclass-Besucher den Wandel im Weingut Meyer-Näkel kennen.
Thomas Weber

Die erste sogenannte Masterclass in „Babsy’s“ Weinbar in Ahrweiler wurde von den Gästen gut angenommen. Das neue Format dreht sich rund um den Wein und soll auch tiefgehende Fragen klären.

In „Babsy‘s“ Weinbar in Ahrweiler fand in diesen Tagen erstmals eine sogenannte Masterclass-Veranstaltung statt. Bei diesem Veranstaltungsformat geht es nicht nur um vordergründige Information durch einen Vortrag, sondern darum, auch tiefgehende Fragen zu besprechen und Hintergründe zu erfahren.

