Die erste sogenannte Masterclass in „Babsy’s“ Weinbar in Ahrweiler wurde von den Gästen gut angenommen. Das neue Format dreht sich rund um den Wein und soll auch tiefgehende Fragen klären.
Lesezeit 1 Minute
In „Babsy‘s“ Weinbar in Ahrweiler fand in diesen Tagen erstmals eine sogenannte Masterclass-Veranstaltung statt. Bei diesem Veranstaltungsformat geht es nicht nur um vordergründige Information durch einen Vortrag, sondern darum, auch tiefgehende Fragen zu besprechen und Hintergründe zu erfahren.