Am dritten Prozesstag äußerte sich der jüngere Sohn des Angeklagten zu den Vorwürfen. Im Raum steht der Tatbestand des schweren sexuellen Missbrauchs. Ist auch er – genauso wie seine Geschwister – von dem Missbrauch betroffen?
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Am Koblenzer Landgericht geht der Prozess gegen einen 64-jährigen Mann weiter, der seine Tochter in der Kindheit in einer Vielzahl von Fällen schwer sexuell missbraucht haben soll. Die Richterin rief am dritten Prozesstag neben dem jüngeren Sohn des Angeklagten auch die Polizeibeamten in den Zeugenstand, die vor dem Verfahren die Vernehmung der Tochter und des älteren Sohnes durchgeführt hatten.