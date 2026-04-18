Missbrauch im Kreis Ahrweiler
Vater soll Tochter mit Schokolade gelockt haben
Am Koblenzer Landgericht ist der dritte Prozesstag im Falle eines 64-jährigen Angeklagten angelaufen, der seine Tochter in der K
Am Koblenzer Landgericht ist der dritte Prozesstag im Falle eines 64-jährigen Angeklagten angelaufen, der seine Tochter in der Kindheit schwer sexuell missbraucht haben soll.
Birgit Piehler

Am dritten Prozesstag äußerte sich der jüngere Sohn des Angeklagten zu den Vorwürfen. Im Raum steht der Tatbestand des schweren sexuellen Missbrauchs. Ist auch er – genauso wie seine Geschwister – von dem Missbrauch betroffen?

Lesezeit 2 Minuten
Am Koblenzer Landgericht geht der Prozess gegen einen 64-jährigen Mann weiter, der seine Tochter in der Kindheit in einer Vielzahl von Fällen schwer sexuell missbraucht haben soll. Die Richterin rief am dritten Prozesstag neben dem jüngeren Sohn des Angeklagten auch die Polizeibeamten in den Zeugenstand, die vor dem Verfahren die Vernehmung der Tochter und des älteren Sohnes durchgeführt hatten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerJustiz

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