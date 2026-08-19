Eigentlich zählen Jobs rund um Bau und Pflege von Straßen zur Männerdomäne. Aber eben nur zum großen Teil. Es gibt auch Ausnahmen wie bei der Masterstraßenmeisterei Sinzig. Dort steht eine junge Frau mit an der Spitze.
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So manch einer mag sich noch an den Unfall erinnern, der sich am Freitag, 17. Juli, auf der B257 bei Kreuzberg ereignet hat: Ein Lkw samt Anhänger ist nach dem Tunnel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Er hat die Schutzeinrichtung und das Geländer durchbrochen und hängt nun quasi 15 Meter über dem Boden in der Luft.