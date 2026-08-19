„Ich manage“ im Ahrkreis Vanessa Strohe aus Remagen hütet 1000 Kilometer Straße Silke Müller 19.08.2026, 05:00 Uhr

i Vanessa Strohe vor dem Salzlager der Masterstraßenmeisterei in Sinzig. Das Lager ist selbst bei hochsommerlichen Temperaturen gefüllt. Silke Müller

Eigentlich zählen Jobs rund um Bau und Pflege von Straßen zur Männerdomäne. Aber eben nur zum großen Teil. Es gibt auch Ausnahmen wie bei der Masterstraßenmeisterei Sinzig. Dort steht eine junge Frau mit an der Spitze.

So manch einer mag sich noch an den Unfall erinnern, der sich am Freitag, 17. Juli, auf der B257 bei Kreuzberg ereignet hat: Ein Lkw samt Anhänger ist nach dem Tunnel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Er hat die Schutzeinrichtung und das Geländer durchbrochen und hängt nun quasi 15 Meter über dem Boden in der Luft.







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