WC-Anlagen und Parkhaus Moses Vandalismus-Fälle in Bad Neuenahr-Ahrweiler nehmen zu Lars Tenorth 19.11.2026, 05:00 Uhr

i Das Parkhaus Moses wurde seit seiner Eröffnung immer wieder beschädigt. Stadtverwaltung/Franziska Düngen

Das Parkhaus Moses, WC-Anlagen oder parkende Autos: Sachbeschädigungen kommen in der Stadt regelmäßig vor. Vor Kurzem hat eine Serie für Aufsehen gesorgt. Die Polizei gibt einen generellen Tipp zum Schutz des Eigentums in der Öffentlichkeit.

Der Vandalismus am Erlebnisraum Quarzkaul ist kein Einzelfall in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. So spricht die Stadtverwaltung beim Vandalismus von einem grundsätzlichen Phänomen, „welches uns in der Stadt vielerorts begegnet“. Im Fall Quarzkaul sei sie nicht sicher, ob es eine Kritik am Projekt darstellen solle.







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