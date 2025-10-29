Quatsch keine Oper in Bonn Ursus und Nadeschkin können nicht anfangen aufzuhören Thomas Kölsch 29.10.2025, 05:00 Uhr

i Ursus (Urs Wehrli, rechts) und Nadeschkin (Nadja Sieger) pflegen eine sehr bewegungsintensive Art der Kleinkunst. Thomas Kölsch

Sie wollen sich trennen: Urs Wehrli alias Ursus und Nadja Sieger alias Nadeschkin. Nadeschkin hat genug von Ursus und will eigene Wege gehen. Dass das nicht klappen will, zeigt sich bei „Quatsch keine Oper“ – erstmals im Schauspielhaus Bad Godesberg.

Es reicht. Schluss, aus, vorbei. 40 Jahre sind mehr als genug. 38 Jahre auch. Auf jeden Fall hat Nadeschkin genug. Nicht wegen bestimmter Situationen und auch explizit ohne Wut im Bauch, aber trotzdem: Sie will nicht mehr. Die Clownin mit den blonden Rastalocken will sich neu erfinden, ohne ihren Bühnenpartner Ursus, will andere Optionen ausloten und vor allem einen Perspektivwechsel vornehmen.







