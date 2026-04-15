Pkw geriet in Gegenverkehr Ursache für Unfall auf B9 bei Bad Breisig weiter unklar Judith Schumacher 15.04.2026, 14:00 Uhr

i Archivbild Marcus Brandt. Marcus Brandt/dpa

Die Polizei Remagen konnte bislang noch nicht herausfinden, weswegen ein 64-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern demnach weiter an.

Die Ursache des Unfalls, der sich am späten Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr kurz vor Bad Breisig auf der B9 ereignete und eine 1,5-stündige Sperrung nach sich zog, ist auch am Tag danach noch nicht geklärt. Warum der 64 Jahre alte Autofahrer, der aus Richtung Koblenz kam, auf die linke Fahrbahn geriet, konnte die Polizeiinspektion Remagen bislang nicht feststellen.







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