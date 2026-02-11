Bekannte sammeln Spenden
Ursache für Brand in Kalenborn ist noch unklar
Die Freiwillige Feuerwehr Kalenborn war am Montagmorgen im Einsatz bei dem Brand.
Die Freiwillige Feuerwehr Kalenborn war am Montagmorgen im Einsatz bei dem Brand.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Kalenborn am Montagmorgen ermittelt die Kriminalpolizei Mayen nach wie vor bezüglich der Ursache. Bekannte der betroffenen Familie haben zudem eine Spendenaktion gestartet.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Wohnhausbrand in Kalenborn ermittelt die Mayener Kriminalinspektion weiter, wie es zu dem Feuer kam. „Derzeit sind noch Brandermittler in Kalenborn im Einsatz“, berichtet eine Polizeisprecherin. „Die Untersuchungen laufen.“ Bei dem Brand verlor eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ihr Dach über dem Kopf, der Wohnraum brannte aus.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren