Bekannte sammeln Spenden Ursache für Brand in Kalenborn ist noch unklar Celina de Cuveland 11.02.2026, 11:36 Uhr

i Die Freiwillige Feuerwehr Kalenborn war am Montagmorgen im Einsatz bei dem Brand. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Kalenborn am Montagmorgen ermittelt die Kriminalpolizei Mayen nach wie vor bezüglich der Ursache. Bekannte der betroffenen Familie haben zudem eine Spendenaktion gestartet.

Nach dem Wohnhausbrand in Kalenborn ermittelt die Mayener Kriminalinspektion weiter, wie es zu dem Feuer kam. „Derzeit sind noch Brandermittler in Kalenborn im Einsatz“, berichtet eine Polizeisprecherin. „Die Untersuchungen laufen.“ Bei dem Brand verlor eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ihr Dach über dem Kopf, der Wohnraum brannte aus.







Artikel teilen

Artikel teilen