Bauwerk steht leer
Ursache für Brand in altem Postgebäude wird untersucht
Aus noch ungeklärter Ursache brach in einem Büroraum des leer stehenden Gebäudekomples der ehemaligen Remagener Post ein Brand a
Aus noch ungeklärter Ursache brach in einem Büroraum des leer stehenden Gebäudekomples der ehemaligen Remagener Post ein Brand aus.
Judith Schumacher

Am Donnerstagnachmittag gab es einen Brand in einem ehemaligen Postgebäude in Remagen: Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kam.

Lesezeit 1 Minute
Ein Großaufgebot der städtischen Feuerwehr Remagen und ihrer Ortsteile wurde am Donnerstagnachmittag, 12. März, durch einen Brand im Verwaltungsgebäude der ehemaligen Post an der Von-Lassaulx-Straße alarmiert. Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen im Gebäude aufhielten.

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