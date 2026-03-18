Am Donnerstagnachmittag gab es einen Brand in einem ehemaligen Postgebäude in Remagen: Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kam.
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Ein Großaufgebot der städtischen Feuerwehr Remagen und ihrer Ortsteile wurde am Donnerstagnachmittag, 12. März, durch einen Brand im Verwaltungsgebäude der ehemaligen Post an der Von-Lassaulx-Straße alarmiert. Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen im Gebäude aufhielten.