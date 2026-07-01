Werkshalle zerstört Ursache des Zimmerei-Brands in Niederzissen noch unklar Silke Müller 01.07.2026, 17:00 Uhr

i Nach einem Vollbrand ist die Halle eines holzverarbeitenden Betriebs in Niederzissen zerstört. Sascha Ditscher/dpa. picture alliance/dpa

Warum ist in einer Zimmerei in Niederzissen ein Feuer ausgebrochen, das die Werkshalle des Betriebs komplett zerstört hat? Diese Frage bleibt auch eineinhalb Wochen nach dem Brand offen.

Die Ursache des Brandes auf dem Gelände einer Zimmerei in Niederzissen in der Nacht zu Samstag, 20. Juni, bleibt auch eineinhalb Wochen nach dem Unglück noch unklar. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz mit: „Die Brandursache konnte bisher nicht geklärt werden.







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