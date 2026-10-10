Oberleitungsschaden in Remagen
Ursache des Bahnchaos war wohl ein Kurzschluss
Die Fahrgastinformation zeigt am Donnerstagabend am Bahnhof in Sinzig ständig ausfallende Züge an.
Die Fahrgastinformation zeigt am Donnerstagabend am Bahnhof in Sinzig ständig ausfallende Züge an.
Lars Tenorth

Nein, diese Bahnfahrt werden die rund 300 Fahrgäste am Donnerstagnachmittag im RE5 nach Koblenz wohl nicht so schnell vergessen. Stundenlang mussten sie im Zug nach einem Oberleitungsschaden ausharren, bis sie evakuiert wurden. Aber wie kam es dazu? 

Lesezeit 2 Minuten
Auf einmal rumst es, und dann geht gar nichts mehr etwa 500 Meter vor dem Bahnhof Remagen auf der Fahrt am Donnerstagnachmittag des RE5 nach Koblenz. Stundenlang müssen sich die rund 300 Fahrgäste gedulden, bis sie evakuiert werden. Grund des Vorfalls: ein Oberleitungsschaden.
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