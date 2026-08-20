Platzregen, starke Windböen, entwurzelte Bäume, überflutete Straßen: Die schweren Unwetter haben am Mittwochabend auch den Kreis Ahrweiler getroffen. Dabei kam eine 58-Jährige ums Leben.
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Schwere Unwetter haben am Mittwochabend, 19. August, auch den Kreis Ahrweiler getroffen. Dabei ist eine 58 Jahre alte Frau zu Tode gekommen. Wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilt, suchten zwei Spaziergängerinnen bei einer überdachten Sitzgruppe an einem Wirtschaftsweg bei Waldorf Schutz vor dem Unwetter.