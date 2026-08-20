Baum fällt auf Spaziergängerin Unwetterbilanz: Frau stirbt im Kreis Ahrweiler Celina de Cuveland

Judith Schumacher 20.08.2026, 12:45 Uhr

i In Waldorf stürzte ein Baum auf zwei Spaziergängerinnen. Dabei wurde eine 47-Jährige schwer und eine 58-Jährige tödlich verletzt. Martin Gausmann

Platzregen, starke Windböen, entwurzelte Bäume, überflutete Straßen: Die schweren Unwetter haben am Mittwochabend auch den Kreis Ahrweiler getroffen. Dabei kam eine 58-Jährige ums Leben.

Schwere Unwetter haben am Mittwochabend, 19. August, auch den Kreis Ahrweiler getroffen. Dabei ist eine 58 Jahre alte Frau zu Tode gekommen. Wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilt, suchten zwei Spaziergängerinnen bei einer überdachten Sitzgruppe an einem Wirtschaftsweg bei Waldorf Schutz vor dem Unwetter.







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