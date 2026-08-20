Tragischer Unfall
Unwetter: 58-Jährige bei Waldorf von Baum erschlagen
Die Feuerwehren im Kreis Ahrweiler waren am Mittwochabend gefragt. Im Breich der PI Remagen kam eine Frau durch einen umstürzend
Die Feuerwehren im Kreis Ahrweiler waren am Mittwochabend gefragt. Im Breich der PI Remagen kam eine Frau durch einen umstürzenden Baum zu Tode.
David Inderlied. picture alliance/dpa | David Inderlied

Bei Waldorf ist es am Abend zu einem tragischen Unfall wegen des Unwetters gekommen. Ein umstürzender Baum verletzte eine 58 Jahre alte Spaziergängerin so schwer, dass sie starb. Ihre 47-jährige Begleiterin wurde schwer verletzt.

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Schwere Unwetter haben am Mittwochabend auch im Kreis Ahrweiler gewütet. Dabei ist eine 58 Jahre alte Frau zu Tode gekommen. Wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilt, suchten zwei Spaziergängerinnen bei einer überdachten Sitzgruppe an einem Wirtschaftsweg im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Remagen Schutz vor dem Unwetter.
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