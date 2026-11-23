Nach dem Martinsfest in Dernau haben sich besorgte Bürger an den VG-Bürgermeister gewandt. Sie sprechen in einem Brief von Pyrotechnik und Brandbeschleuniger, beides werde beim Entzünden der Feuer eingesetzt. Das berge eine hohe Verletzungsgefahr.
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Wenn in Dernau St. Martin durch die Straßen zieht, brennen in den Weinbergen rund um den Weinort gleich fünf Martinsfeuer. Erstellt und angezündet von den sogenannten Rotten aus fünf Quartieren, die sich Baache, Ortesse, Kiere, Haardte und Patt Nöcke nennen.