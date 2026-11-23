Pyro und Brandbeschleuniger Unsitten bei Dernauer Martinsfeuern haben ein Nachspiel Thomas Weber 23.11.2026, 11:34 Uhr

i Bei den Martinsfeuern in Dernau wurde, wie auf diesem Bild gut zu erkennen ist, auch Feuerwerk abgebrannt. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nach dem Martinsfest in Dernau haben sich besorgte Bürger an den VG-Bürgermeister gewandt. Sie sprechen in einem Brief von Pyrotechnik und Brandbeschleuniger, beides werde beim Entzünden der Feuer eingesetzt. Das berge eine hohe Verletzungsgefahr.

Wenn in Dernau St. Martin durch die Straßen zieht, brennen in den Weinbergen rund um den Weinort gleich fünf Martinsfeuer. Erstellt und angezündet von den sogenannten Rotten aus fünf Quartieren, die sich Baache, Ortesse, Kiere, Haardte und Patt Nöcke nennen.







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