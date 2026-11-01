Auffahrt von K40 auf B9
Unkelsteinbrücke: LBM kündigt Sperrungen an
Die Unkelsteinbrücke soll 2028 abgerissen werden. Anschließend soll dort ein Ersatzneubau entstehen. (Archivfoto)
Die Unkelsteinbrücke soll 2028 abgerissen werden. Anschließend soll dort ein Ersatzneubau entstehen. (Archivfoto)
Christian Koniecki

Die Vorbereitungen zum Abriss der Unkelsteinbrücke im Jahr 2028 laufen. Dies bringt zeitnah Verkehrseinschränkungen mit sich, die wenige Wochen andauern sollen. Eine Umleitung wird eingerichtet. 

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Zu vehementen Eingriffen in den Verkehrsfluss kommt es im Jahr 2028, wenn die Unkelsteinbrücke bei Oberwinter abgerissen und neu errichtet wird und parallel dazu ein Teilstück der B9 zwischen dem ehemaligen Remagener Krankenhaus und des Unternehmens Freudenberg (Integral Hydraulic) wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt wird (wir berichteten).
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