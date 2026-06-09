Sicher durch die digitale Welt
Unkelbacher haben KI-Arbeitsbuchsystem entwickelt  
Gabriele und Stefan Baumann mit ihrem fünf Monate alten Zwergschnauzer Leo. Das Ehepaar aus Unkelbach hat ein KI-Arbeitsbuchsyst
Gabriele und Stefan Baumann mit ihrem fünf Monate alten Zwergschnauzer Leo. Das Ehepaar aus Unkelbach hat ein KI-Arbeitsbuchsystem entwickelt.
Silke Müller

Eine Lehrkraft betritt morgens das Klassenzimmer. Ein Video kursiert im Gruppenchat. Sie muss jetzt reagieren – ohne Leitfaden, ohne Plan. Aber wie? Hilfe gibt ein KI-Arbeitsbuchsystem, das Stefan und Gabriele Baumann aus Unkelbach entwickelt haben. 

Lesezeit 3 Minuten
„Digitaler Pädagogen-Kompass“ und „Digitaler Familien-Kompass“: So heißen die beiden Varianten eines KI-Arbeitsbuchsystems, die Stefan und Gabriele Baumann aus Unkelbach jüngst veröffentlicht haben. Dabei handelt es sich jeweils um einen Ratgeber, um mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) sicher durch den Medienalltag zu kommen: zwei praxisnahe Kompasse, die Pädagogen und Erziehungsberechtigten helfen, um für die digitale Welt von Kindern und ...

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