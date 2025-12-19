Ermittlungen abgeschlossen Ungewöhnliches Tier im Kalenborner Wald keine Großkatze Ralf Grün 19.12.2025, 12:59 Uhr

i Ein Jäger hat vor Wochen vom Hochsitz im Kalenborner Wald unweit der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ein Tier entdeckt und fotografiert, weil er es für eine Raubkatze gehalten hat. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Vor einem guten Monat hat eine Tiersichtung im Wald bei Kalenborn für helle Aufregung gesorgt. Tigerte da etwa eine Großkatze durch die Lande? Nun liegt das Ergebnis der untersuchten Kotprobe vor, die man im Wald gefunden hatte.

Das Tier, das ein Jäger vor einigen Wochen in einem Wald bei Kalenborn fotografiert hatte, ist offenbar keine Großkatze. Das ergab die Untersuchung der am Ort gefundenen Kotprobe. Wie die Verbandsgemeinde Altenahr weiter mitteilt, schließt sie die Ermittlungen und die „öffentliche vorsorgliche Bevölkerungsinformation zur möglichen Sichtung eines größeren, katzenartigen Tieres vom 12.







