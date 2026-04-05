Die Unfallkommission stellte 2025 zwei Unfallschwerpunkte in der Gemeinde Grafschaft fest. An einem Schwerpunkt hat sich inzwischen etwas getan, am zweiten Unfallschwerpunkt gibt es eine besonders häufige Unfallursache. Die Polizei nennt Zahlen.
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Diverse Gefahrenschwerpunkte stellte allein der Ortsbeirat in Nierendorf fest – etwa die Bushaltestelle in Niedernierendorf oder auch der Bereich zwischen der Alten Schule und dem Ortsausgang Niedernierendorf. Doch nicht nur in der Ortslage Nierendorf, sondern in der gesamten Grafschaft gibt es verschiedene Gefahrenstellen.