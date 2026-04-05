Häufige Gründe für Unfälle Unfallschwerpunkte Grafschaft: So oft krachte es dort Lars Tenorth 05.04.2026, 15:00 Uhr

i Ein Unfallschwerpunkt ist am Nahversorgungszentrum in Gelsdorf zu verorten, wo unter anderem eine Filiale des Lebensmittel-Discounters Norma angesiedelt ist. Immer wieder rückt hier auch die Feuerwehr mit zu Einsätzen aus. Archivbild Julian Leeser/Archiv Presseteam der Freiwilligen Feuerwehr Grafschaft. Julian Leeser

Die Unfallkommission stellte 2025 zwei Unfallschwerpunkte in der Gemeinde Grafschaft fest. An einem Schwerpunkt hat sich inzwischen etwas getan, am zweiten Unfallschwerpunkt gibt es eine besonders häufige Unfallursache. Die Polizei nennt Zahlen.

Diverse Gefahrenschwerpunkte stellte allein der Ortsbeirat in Nierendorf fest – etwa die Bushaltestelle in Niedernierendorf oder auch der Bereich zwischen der Alten Schule und dem Ortsausgang Niedernierendorf. Doch nicht nur in der Ortslage Nierendorf, sondern in der gesamten Grafschaft gibt es verschiedene Gefahrenstellen.







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