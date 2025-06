Die B257 ist am Sonntagnachmittag, 29. Juni, seit 15.15 Uhr voll gesperrt. Der Grund: ein schwerer Unfall mit mehreren Motorradfahrern.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der B257 in Höhe Quiddelbach gekommen. Dabei wurden mehrere Motorradfahrer zum Teil schwer verletzt. Gegen 18 Uhr war die Bundesstraße noch voll gesperrt. Es sei ein Gutachter eingesetzt, meldete die Polizeiinspektion Adenau.

Fünf Personen waren an dem Unfall beteiligt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Hubschrauber und Rettungswagen kamen dabei zum Einsatz. Neben der Polizei und der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei an der Unfallstelle.

Polizei sucht Zeugen

„Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Adenau zu melden“, erklärte die Polizei in einer Erstmeldung. Die Ermittlungen zu Unfallursache dauern an.