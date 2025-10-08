Verhalten von Autofahrern Unfall auf der B266 führt zu weiteren Verkehrsverstößen 08.10.2025, 09:54 Uhr

i Auf der B266 hat sich am Dienstagabend ein Unfall ereignet. Martin Gausmann

Auf der B266 bei Heimersheim ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos stießen frontal zusammen. Für Aufsehen sorgte allerdings das Verhalten anderer Autofahrer unweit der Unfallstelle.

Am Dienstagabend ist es gegen 20 Uhr auf der B266 in Höhe von Heimersheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten dort zwei Autos frontal. Die Ursache für den Unfall sei noch nicht geklärt, heißt es. Die Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.







