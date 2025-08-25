Am Freitagabend ist es auf der B257 zwischen Adeau und Quiddelbach zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Kurz zuvor ereignete sich unweit vom Unfallort ein weiterer Frontalzusammenstoß.

Zwei Autos sind am Freitagabend auf der B257 zwischen Adenau und Quiddelbach zusammengestoßen. Wie die Polizeiinspektion Adenau mitteilt, war der Unfallverursacher aus einem Wirtschaftsweg auf die B257 abgebogen. Dabei übersah dieser das zugleich in Fahrtrichtung Adenau fahrende Auto. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Die B257 musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Polizei wurde die Freiwillige Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe hinzugezogen.

Zuvor ereignete sich ein Unfall auf der L92

Ebenfalls am Freitagabend hatte sich bereits ein Zusammenstoß auf der L92 zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto ereignet. Die Straße war anschließend für mehrere Stunden lang gesperrt. Der 34 Jahre alte Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Kollision ereignete sich auf der kurvenreichen Strecke zwischen Adenau und Herschbroich. Die 30-jährige Fahrerin des Wagens sei mit dem Schrecken davon gekommen, so die Polizei.

Immer wieder gibt es rund um den Nürburgring Unfälle

Auf der Strecke kam es Vergangenheit wiederholt zu schweren Unfällen. Ende Juli wurden bei der Kollision zweier Autos vier Insassen verletzt, eine davon schwer. Nur einen Tag zuvor endete ein Zusammenstoß auf der nahe liegenden B257 tödlich für einen 33-jährigen Franzosen.