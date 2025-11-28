A61 war am Abend gesperrt Unfall auf der Ahrtalbrücke: 19-Jährige schwer verletzt Celina de Cuveland 28.11.2025, 08:36 Uhr

i An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Symbolbild. David Inderlied/dpa. picture alliance/dpa

Eine 19-Jährige ist mit ihrem Auto am Donnerstagabend auf der A61 in Fahrtrichtung Norden auf einen vor ihr fahrenden Transporter aufgefahren. Sie wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Ahrtalbrücke, die A61 war länger gesperrt.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Ahrtalbrücke der A61 ist eine 19-Jährige aus Bonn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie gegen 17.50 Uhr mit ihrem Auto auf den einen ihr fahrenden Transporter auf. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Norden, wodurch die A61 nach Köln vorübergehend gesperrt werden musste.







Artikel teilen

Artikel teilen