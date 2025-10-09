Andere Fahrer begehen Verstöße Unfall auf B266 für Bad Neuenahr „eher ungewöhnlich“ 09.10.2025, 12:00 Uhr

i Am Dienstagabend sind zwei Autos auf der B266 bei Heimersheim frontal zusammengestoßen. Martin Gausmann

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B266 haben sich weitere Autofahrer verkehrswidrig verhalten. Solche Verstöße kommen im Bereich der Polizeiinspektion Bad Neuenahr nicht oft vor, erklärt einer der dort eingesetzten Polizisten.

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B266 am Dienstagabend bei Heimersheim ist nun klar, wie schwer die beiden Fahrer der Unfallwagen verletzt worden sind. Beide hatten Glück im Unglück – sie erlitten nach derzeitigem Stand nur leichte Verletzungen.







