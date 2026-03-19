Zwei Menschen leicht verletzt Unfall auf A61 sorgt für lange Staus in Richtung Köln Celina de Cuveland 19.03.2026, 11:47 Uhr

i Auf der A61 ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen, der einen langen Stau verursacht hat. Martin Gausmann

Auf der A61 ist es am Donnerstagmorgen kurz vor dem Meckenheimer Kreuz in Richtung Köln zu einem Unfall gekommen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, die Autobahn war für eine Stunde gesperrt und es gab einen langen Stau.

Am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr ist es auf der A61 kurz vor dem Meckenheimer Kreuz in Fahrtrichtung Köln zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stieß ein Transporter auf dem rechten Fahrstreifen mit einem Lastwagen zusammen.







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