Ein Geldautomat der Kreissparkasse Ahrweiler in Altenahr ist am frühen Donnerstagmorgen, 8. Mai, gesprengt worden. Was Polizei, Ortsbürgermeister und Geldinstitut dazu sagen.

Einen Geldautomaten in der Altenburger Straße 10 in Altenahr haben bisher unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 8. Mai, gesprengt. Das melden Polizei und die Kreissparkasse (KSK) Ahrweiler, zu der der Container auf dem Parkplatz der ehemaligen Geschäftsstelle Altenahr gehören. Der wenige Meter weiter stehende Geldautomat der Volks- und Raiffeisenbank Rhein-Ahr-Eifel blieb unberührt.

i Die Zerstörung nach der Sprengung sieht dramatisch aus. Martin Gausmann

In einer Erstmeldung hatte die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler berichtet, dass sie eine Fahndung nach den unbekannten Automatensprengern eingeleitet habe. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Daneben wendet sie sich mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit und fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

„Ganz weg ist das Thema noch nicht.“

Jonas Zimmer, Pressesprecher der Kreissparkasse Ahrweiler, zu Geldautomatensprengungen

Für die KSK Ahrweiler ist das nicht der erste Fall einer Automatensprengung: Vor fast genau drei Jahren sei der Automat in Niederzissen überfallen worden, erinnert sich Jonas Zimmer, Pressesprecher der Kreissparkasse Ahrweiler, an den 6. Mai 2022. Da hatte es eine Explosion in einer Filiale gegeben. Dabei war das Gebäude beschädigt worden. Er habe das Gefühl, dass solche Sprengungen in den vergangenen Jahren deutschlandweit weniger geworden seien, aber: „Ganz weg ist das Thema noch nicht“, stellt Zimmer fest.

Da es sich in Altenahr um eine Containerlösung handele, die nicht in einem Wohngebäude stehe, habe es glücklicherweise keine Personenschäden gegeben, so der Sprecher. Dass keine Menschen verletzt wurden, ist auch für Ortsbürgermeister Neofitas Arathymos das Wichtigste: „Alles andere ist zu reparieren.“ Aktuell sei es allerdings ein kleiner Schock, gibt er zu.

i Bei der Explosion des Containers wurde niemand verletzt. Martin Gausmann

In ganz Deutschland hatten die Kreditinstitute nach einer Serie von Sprengungen mit verschiedenen Maßnahmen nachgerüstet, um die Geldautomaten sicherer und für Täter unattraktiver zu machen. Darunter gibt es mechanische Sicherungen am Geldautomaten, Videoüberwachung, Einbruchmeldesysteme oder Farbpatronen, die das Bargeld unbrauchbar machen, wie der Bankenverband meldete.

i Die zerstörten Container der Kreissparkasse nach der Automatensprengung Martin Gausmann

Auch die KSK Ahrweiler habe viel Geld in die Hand genommen, um die Geldautomaten und Filialen sicher zu machen, berichtet Pressesprecher Jonas Zimmer. Dabei seien sie immer auf dem neuesten Stand. „Auf die einzelnen Maßnahmen können wir aus Sicherheitsgründen nicht eingehen“, wehrt er detailliertere Nachfragen ab.

SB-Filiale im ehemaligen Bahnhofsgebäude geplant

„Wie lange die Wiederherstellungsarbeiten dauern werden, kann aktuell noch nicht beurteilt werden. Über die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden, die Kriminalpolizei ermittelt und fahndet nach den Tätern“, hatte die Pressestelle der Kreissparkasse in einer ersten Mitteilung erklärt. Zur Bargeldversorgung stünden die benachbarten Geldautomaten der Kreissparkasse Ahrweiler in Mayschoß und Ahrbrück zur Verfügung. Darüber hinaus könnten Kunden der Kreissparkasse Ahrweiler kostenfrei über den Geldautomaten der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel in der Altenburger Straße 16 Bargeld beziehen.

Diese Zusammenarbeit gebe es seit einigen Jahren, berichtet Zimmer weiter: „Damit ein gewisser Service vor Ort gewährleistet ist.“ Umgekehrt habe es diesen Service auch für Kunden der Volks- und Raiffeisenbach Rhein-Ahr-Eifel gegeben, als im November 2023 einer von deren Geldautomaten im nahe gelegenen Ahrbrück gesprengt worden war. Grundsätzlich gebe es den Plan, an dem Standort in Altenahr festzuhalten, versichert der Pressesprecher. Die Sanierungsarbeiten am ehemaligen Bahnhofsgebäude liefen gerade. Dort entsteht gerade eine SB-Filiale der KSK.

Hinweise gehen an die Polizei Koblenz unter Telefon 0261/92156110 oder an die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter Telefon 0261/10357350.