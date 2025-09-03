Immer wieder tauchen in der Region Täter auf, die es auf das Geld in Geldautomaten von Kreditinstituten abgesehen haben. In dieser Nacht haben Unbekannte in der Grafschaft zugeschlagen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch in der Grafschaft einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei Koblenz in einer ersten Meldung weiter mitteilt, hat sie etwa um 3 Uhr morgens eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet.

Zudem wendet sich die Behörde an die Medien mit der Bitte um Mithilfe. Die Polizei fragt:

- Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben?

- Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten?

- Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an die Polizei in Koblenz wenden unter Tel. 0261/921560.