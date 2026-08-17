Die Welt zu Gast am Alten Zoll UN-Band spielt bei den Bonner Stadtgartenkonzerten Thomas Kölsch 17.08.2026, 10:30 Uhr

i Carolin Schaulandt ist Sängerin der UN-Band Reunited, die bei den Bonner Stadtgartenkonzerten auftrat. Thomas Kölsch

Wenn sich Bonn auch musikalisch ihrer Rolle als UN-Stadt erinnert, dann wird es international. Ein bunte Mischung aus Songs verschiedenster Länder und Stile lieferten Reunited und Melchi Vepouyoum im Rahmen der Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll.

Bonn ist die Stadt der United Nations (Vereinten Nationen), die UN-Stadt: Darauf weisen Politiker aller Couleur immer wieder gerne hin. Dass sich dies auch musikalisch niederschlägt, wird dagegen oft ignoriert. Umso erfreulicher ist es, dass das Amt für Internationales und globale Nachhaltigkeit 2026 im Rahmen der Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll beteiligt ist und zwei Bands präsentiert, die die kulturelle Vielfalt Bonns eindrucksvoll ...







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