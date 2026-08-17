Die Welt zu Gast am Alten Zoll
UN-Band spielt bei den Bonner Stadtgartenkonzerten
Carolin Schaulandt ist Sängerin der UN-Band Reunited, die bei den Bonner Stadtgartenkonzerten auftrat.
Carolin Schaulandt ist Sängerin der UN-Band Reunited, die bei den Bonner Stadtgartenkonzerten auftrat.
Thomas Kölsch

Wenn sich Bonn auch musikalisch ihrer Rolle als UN-Stadt erinnert, dann wird es international. Ein bunte Mischung aus Songs verschiedenster Länder und Stile lieferten Reunited und Melchi Vepouyoum im Rahmen der Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll.

Lesezeit 2 Minuten
Bonn ist die Stadt der United Nations (Vereinten Nationen), die UN-Stadt: Darauf weisen Politiker aller Couleur immer wieder gerne hin. Dass sich dies auch musikalisch niederschlägt, wird dagegen oft ignoriert. Umso erfreulicher ist es, dass das Amt für Internationales und globale Nachhaltigkeit 2026 im Rahmen der Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll beteiligt ist und zwei Bands präsentiert, die die kulturelle Vielfalt Bonns eindrucksvoll ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren