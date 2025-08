Am künftigen Standort der ZF Friedrichshafen AG im Gewerbegebiet Brohltal-Ost/Autobahn 61 laufen die Bauarbeiten. Jetzt steht fest, wann die Stätte an den Autozulieferer übergeben werden soll.

195 Millionen Euro: So hoch war der Verlust im ersten Halbjahr für den Autozulieferer ZF Friedrichshafen. Das hat jüngst ZF-Finanzchef Michael Frick mitgeteilt. Für das Vorhaben des Konzerns, von Ahrweiler ins Gewerbegebiet Brohltal-Ost/Autobahn 61 bei Niederzissen umzuziehen, spielt das aber keine Rolle. Am künftigen Standort des Unternehmens wird fleißig gebaut. Projektleiter ist die Firma Panattoni, nach eigenen Angaben europäischer Marktführer für die Entwicklung von Industrie-, Logistik- und Gewerbeimmobilien.

„Konkrete Personalzahlen hängen auch von den jeweiligen Marktbedingungen ab.“

ZF-Pressesprecher Florian Tausch

„Die Übergabe des Gebäudes an die ZF Friedrichshafen AG ist für Dezember 2025 vorgesehen“, teilt ZF-Pressesprecher Florian Tausch auf Anfrage unserer Zeitung mit. Im Gewerbegebiet Brohltal-Ost/Autobahn 61 entsteht der neue Standort des zweitgrößten deutschen Autozulieferers auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern nach neuesten Industriestandards. Die Produktionshalle wird 6000 Quadratmeter groß, die Logistikhalle 4000 Quadratmeter. 3000 Quadratmeter sind für Werkstatt und Verwaltung vorgesehen. Wie hoch die Investitionskosten konkret sind, darüber gibt es aus Friedrichshafen keine Antwort.

Das gilt auch für die Frage, ob tatsächlich alle 230 Mitarbeiter des Werkes, das aktuell noch in Ahrweiler beheimatet ist, mitumziehen. „ Konkrete Personalzahlen hängen auch von den jeweiligen Marktbedingungen ab“, heißt es kurz und knapp von Florian Tausch dazu. Wie berichtet, will ZF früheren Angaben zufolge bis zu 14.000 Stellen in Deutschland streichen – grob jeden vierten ZF-Arbeitsplatz im Land.

i Beim Spatenstich im Oktober 2024 in Niederzissen (von links): Stefan Bohn (Panattoni), Andy Becht (Staatssekretär), Peter Holdmann (ZF), Cornelia Weigand (Landrätin) und Johannes Bell (Bürgermeister Brohltal) Tobias Vollmer/Panattoni

Unabhängig davon schreiten die Arbeiten am neuen Standort im Gewerbegebiet Brohltal-Ost/Autobahn 61 weiter voran. „Mittlerweile sind die Tragkonstruktion und Gebäudehülle fertiggestellt, und es läuft der Innenausbau“, berichtet Florian Tausch.

Gelände in Ahrweiler bereits veräußert

Der Spatenstich des Neubaus ist im Oktober 2024 erfolgt. „Wir haben damals versprochen, die Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz zu erhalten. Dieses Versprechen lösen wir mit dem Neubau in Niederzissen ein“, hatte Peter Holdmann, Mitglied des Vorstands von ZF, damals gesagt. Und weiter: „Hier können wir unseren Mitarbeitern eine vielversprechende Zukunft am Standort in Deutschland und unseren Kunden eine nachhaltig verlässliche Belieferung technologisch anspruchsvoller Produkte bieten.“

Zur Erinnerung: In der Flutnacht im Juli 2021, in der 135 Menschen ums Leben gekommen sind, wurde auch das Werk des Autozulieferers ZF in Ahrweiler zerstört. Dank des Einsatzes der Mitarbeitenden und der Unterstützung europäischer Werke konnten kurzfristig ein Ausfall der Kundenbelieferung verhindert und in der Folge die Produktion auch wiederaufgebaut werden. Aufgrund des dort weiterhin bestehenden Hochwasserrisikos für Mitarbeiter und Produktion hatte ZF jedoch entschieden, den Ahrweiler Betrieb innerhalb der Region zu verlagern. Das Gelände in Ahrweiler ist Florian Tausch zufolge bereits veräußert worden.