Wie geht es weiter bei ZF? Umzug nach Niederzissen ist erst noch abzustimmen 23.04.2026, 12:39 Uhr

i Viele ZF-ler waren unlängst zur Auflösung des Streiklokals gekommen, um ihrem alten Werk in Ahrweiler ade zu sagen. Jochen Tarrach

Die Verhandlungen um den Umzug des ZF-Werkes von Ahrweiler nach Niederzissen sind mit einer zunächst befristeten Lösung zu Ende gegangen. Unsere Zeitung wollte nun auch von ZF wissen, was im Einzelnen geschieht und geplant ist.

Auf die Fragen unserer Zeitung, wie der Umzug des ZF-Werkes von Ahrweiler nach Niederzissen im Einzelnen aussieht, was das für den wirtschaftlichen Betrieb benötigte „Bückengeschäft“ sein wird, also das zweite dort hergestellte Produkt, und ob die ZF-Unternehmensführung parallel weiterhin nach einer Firma Ausschau hält, die das Werk samt Belegschaft nach 2028 übernehmen könnte, gibt ZF derzeit noch keine Antworten.







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