Wie geht es weiter bei ZF?
Umzug nach Niederzissen ist erst noch abzustimmen
Viele ZF-ler waren unlängst zur Auflösung des Streiklokals gekommen, um ihrem alten Werk in Ahrweiler ade zu sagen.
Viele ZF-ler waren unlängst zur Auflösung des Streiklokals gekommen, um ihrem alten Werk in Ahrweiler ade zu sagen.
Jochen Tarrach

Die Verhandlungen um den Umzug des ZF-Werkes von Ahrweiler nach Niederzissen sind mit einer zunächst befristeten Lösung zu Ende gegangen. Unsere Zeitung wollte nun auch von ZF wissen, was im Einzelnen geschieht und geplant ist. 

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Auf die Fragen unserer Zeitung, wie der Umzug des ZF-Werkes von Ahrweiler nach Niederzissen im Einzelnen aussieht, was das für den wirtschaftlichen Betrieb benötigte „Bückengeschäft“ sein wird, also das zweite dort hergestellte Produkt, und ob die ZF-Unternehmensführung parallel weiterhin nach einer Firma Ausschau hält, die das Werk samt Belegschaft nach 2028 übernehmen könnte, gibt ZF derzeit noch keine Antworten.

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