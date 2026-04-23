Wie geht es weiter bei ZF?: Umzug nach Niederzissen ist erst noch abzustimmen
Wie geht es weiter bei ZF?
Umzug nach Niederzissen ist erst noch abzustimmen
Die Verhandlungen um den Umzug des ZF-Werkes von Ahrweiler nach Niederzissen sind mit einer zunächst befristeten Lösung zu Ende gegangen. Unsere Zeitung wollte nun auch von ZF wissen, was im Einzelnen geschieht und geplant ist.
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Auf die Fragen unserer Zeitung, wie der Umzug des ZF-Werkes von Ahrweiler nach Niederzissen im Einzelnen aussieht, was das für den wirtschaftlichen Betrieb benötigte „Bückengeschäft“ sein wird, also das zweite dort hergestellte Produkt, und ob die ZF-Unternehmensführung parallel weiterhin nach einer Firma Ausschau hält, die das Werk samt Belegschaft nach 2028 übernehmen könnte, gibt ZF derzeit noch keine Antworten.