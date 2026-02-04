Beratungsgespräche bei ZF
Umzug nach Niederzissen bleibt Ziel der Arbeitnehmer
Blick auf das neue ZF-Werk in Niederzissen vom Parkplatz aus.
Martin Ingenhoven

Der Februar steht bei ZF in Ahrweiler im Zeichen der Beratungsgespräche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die mit Blick auf den geplanten Umzug des Werkes nach Niederzissen geführt werden. Der Ausgang scheint noch offen zu sein.

Lesezeit 1 Minute
Die ZF-Unternehmensführung, die Vertreter der Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat des ZF-Werks in Ahrweiler gehen am Freitag, 6. Februar, in das nächste Beratungsgespräch. Thema wird unverändert sein, unter welchen Voraussetzungen der Umzug von Ahrweiler in das neue Werk in Niederzissen gelingen kann.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren