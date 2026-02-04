Beratungsgespräche bei ZF Umzug nach Niederzissen bleibt Ziel der Arbeitnehmer Ralf Grün 04.02.2026, 16:13 Uhr

i Blick auf das neue ZF-Werk in Niederzissen vom Parkplatz aus. Martin Ingenhoven

Der Februar steht bei ZF in Ahrweiler im Zeichen der Beratungsgespräche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die mit Blick auf den geplanten Umzug des Werkes nach Niederzissen geführt werden. Der Ausgang scheint noch offen zu sein.

Die ZF-Unternehmensführung, die Vertreter der Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat des ZF-Werks in Ahrweiler gehen am Freitag, 6. Februar, in das nächste Beratungsgespräch. Thema wird unverändert sein, unter welchen Voraussetzungen der Umzug von Ahrweiler in das neue Werk in Niederzissen gelingen kann.







