Umzug des ZF-Werkes nach Niederzissen ist fraglich

Nach der Corona-Krise befindet sich der Automobilzulieferer ZF nun wieder in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser. Das hat Auswirkungen auf den Standort Ahrweiler beziehungsweise Niederzissen.
Im Jahr 2026 will der Automobilzulieferer ZF von seinem jetzigen Standort Ahrweiler in das nagelneue Werk in Niederzissen umziehen. Davon sind jedenfalls bis vor Kurzem die 200 Beschäftigten ausgegangen, die sich darauf vorbereitet hatten. Nun gibt es allerdings seitens der Unternehmensführung grundlegende Bedenken, was diesen Umzug betrifft.