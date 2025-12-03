Was wird langfristig aus Werk? Umzug des ZF-Werkes nach Niederzissen ist fraglich Ralf Grün 03.12.2025, 14:00 Uhr

i Der Umzug an den neuen Standort in Niederzissen steht derzeit infrage. Martin Ingenhoven

Nach der Corona-Krise befindet sich der Automobilzulieferer ZF nun wieder in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser. Das hat Auswirkungen auf den Standort Ahrweiler beziehungsweise Niederzissen.

Im Jahr 2026 will der Automobilzulieferer ZF von seinem jetzigen Standort Ahrweiler in das nagelneue Werk in Niederzissen umziehen. Davon sind jedenfalls bis vor Kurzem die 200 Beschäftigten ausgegangen, die sich darauf vorbereitet hatten. Nun gibt es allerdings seitens der Unternehmensführung grundlegende Bedenken, was diesen Umzug betrifft.







