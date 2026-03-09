Platz für Neues schaffen Umstrittene Container in Nierendorf sind abgebaut 09.03.2026, 15:56 Uhr

i In Nierendorf waren 14 Containern der Bevölkerung und dem Ortsbeirat ein Dorn im Auge. Nun wurde die Anlage abgebaut. Thomas Weber

Die 14 Container am Ortsrand von Nierendorf waren lange Zeit den Bürgern ein Dorn im Auge. Jetzt sind sie abgebaut worden und machen Platz für Neues.

Ein Streitpunkt in der Grafschaft und dem dortigen Gemeinderat wurde beseitigt: Am Freitag sind 14 Mietcontainer am Ortsrand von Nierendorf abgebaut worden. Die Container waren dort nach der Flutkatastrophe im Ahrtal aufgestellt worden und boten den Kindern der zerstörten Kita aus Heimersheim Unterschlupf.







Artikel teilen

Artikel teilen