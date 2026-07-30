Soziahr im Kreis Ahrweiler
Umfrage zur Flut: Wie sehr ist Vertrauen geschwunden?
Bei der Gedenkveranstaltung zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe versammelten sich viele Bürger auf dem Marktplatz in Ahrwe
Bei der Gedenkveranstaltung zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe versammelten sich viele Bürger auf dem Marktplatz in Ahrweiler. In einer großen Bevölkerungsumfrage haben die Menschen im Ahrtal nun die Möglichkeit, sich zu den Flutfolgen zu äußern. Unter anderem geht es um sozialen Zusammenhalt, Klimaschutz oder auch Vertrauen in Institutionen.
Christoph Steinborn

Bei der großen Umfrage des Projektes Soziahr können sich Bürger im Ahrtal längst nicht nur zu Vertrauen in Institutionen nach der Flut äußern. Auch Themen wie Ungleichheiten, soziale und sozialökonomische Folgen stehen im Fokus. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Flutkatastrophe ging ihr nah. Susanne Bell ist im Kreis Ahrweiler aufgewachsen und in Ahrweiler zur Schule gegangen. „Dementsprechend hatte ich auch Bekannte, Verwandte und Freunde, die von der Flut betroffen waren“, sagt sie. Das Thema ließ sie nicht los, sie befasste sich nicht nur in ihrer Masterarbeit mit dem Thema Flut, sondern war an noch mehr Erkenntnissen interessiert.
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