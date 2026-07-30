Bei der großen Umfrage des Projektes Soziahr können sich Bürger im Ahrtal längst nicht nur zu Vertrauen in Institutionen nach der Flut äußern. Auch Themen wie Ungleichheiten, soziale und sozialökonomische Folgen stehen im Fokus.
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Die Flutkatastrophe ging ihr nah. Susanne Bell ist im Kreis Ahrweiler aufgewachsen und in Ahrweiler zur Schule gegangen. „Dementsprechend hatte ich auch Bekannte, Verwandte und Freunde, die von der Flut betroffen waren“, sagt sie. Das Thema ließ sie nicht los, sie befasste sich nicht nur in ihrer Masterarbeit mit dem Thema Flut, sondern war an noch mehr Erkenntnissen interessiert.