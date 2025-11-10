Termin für 1. November geplant Übernahme des Remagener Krankenhauses zieht sich hin Judith Schumacher 10.11.2025, 16:00 Uhr

i Welche Zukunft hat das Krankenhaus Maria Stern in Remagen? Christian Koniecki

Wie sieht es aus mit der Übernahme des insolventen Krankenhauses Maria Stern in Remagen durch den neuen Träger? Geplant war, dass sie zum 1. November erfolgen sollte. Nun zieht sich der bürokratische Akt hin.

Die Übernahme des Krankenhauses Maria Stern Remagen durch die IGP Med Bonn als neuem Träger zieht sich weiter hin. Ursprünglich war geplant, dass der insolvente Betrieb﻿ zum 1. November übernommen werden sollte. Auf Nachfrage, inwieweit die Feinjustierungen der Verträge zur Krankenhausübernahme Remagen nun gediehen sind, und ob die neuen Gesellschaften gegründet und die Verträge unterschrieben wurden, teilte der generalbevollmächtigte ...







Artikel teilen

Artikel teilen