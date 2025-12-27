Überfall auf Edeka in Sinzig: Täter noch nicht gefasst

Es herrschte große Aufregung in Sinzig, als am 12. März der Edeka-Markt in der Kölner Straße in Sinzig überfallen wurde. Auch Monate nach der Tat dauern die Ermittlungen der Polizei an.
Rückblick auf den 12. März: Es ist 5.30 Uhr in der Frühe an diesem Mittwochmorgen, als zwei maskierte Täter zwei Mitarbeitern über einen Seiteneingang in den Edeka-Markt an der Kölner Straße in Sinzig folgen. Mittels Vorhalten eines Messers fordern die Männer die Angestellten dazu auf, ihnen Zugang zu einem Tresor mit Tageseinnahmen zu verschaffen.