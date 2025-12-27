Rückblick auf 2025 Überfall auf Edeka in Sinzig: Täter noch nicht gefasst Silke Müller 27.12.2025, 16:00 Uhr

i Am 12. März wurde der Edeka-Markt in der Kölner Straße in Sinzig überfallen. Martin Gausmann (Archiv)

Es herrschte große Aufregung in Sinzig, als am 12. März der Edeka-Markt in der Kölner Straße in Sinzig überfallen wurde. Auch Monate nach der Tat dauern die Ermittlungen der Polizei an.

Rückblick auf den 12. März: Es ist 5.30 Uhr in der Frühe an diesem Mittwochmorgen, als zwei maskierte Täter zwei Mitarbeitern über einen Seiteneingang in den Edeka-Markt an der Kölner Straße in Sinzig folgen. Mittels Vorhalten eines Messers fordern die Männer die Angestellten dazu auf, ihnen Zugang zu einem Tresor mit Tageseinnahmen zu verschaffen.







Artikel teilen

Artikel teilen