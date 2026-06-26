Es ist ein absoluter Albtraum für die Eigentümer: In Niederzissen ist in der Nacht zum Samstag die Werkshalle einer Zimmerei vollständig ausgebrannt. Aber die Familie darf sich über eine große Solidaritätswelle freuen.
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Es ist sein Lebenswerk, mit eigenen Händen errichtet, Stätte des Wirkens seit mehr als 30 Jahren, das der Eigentümer einer Zimmerei in Niederzissen binnen kürzester Zeit verloren hat: I n der Nacht zu Samstag, 20. Juni, ist die Halle des Handwerksbetriebs ausgebrannt.