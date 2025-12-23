Nach Rücktritt des Ortschefs Udo Bläser ist neuer Ortsbürgermeister in Kesseling Frank Bugge 23.12.2025, 14:00 Uhr

i Der Erste Beigeordnete Andreas Bläser (rechts) überreicht dem neuen Kesselinger Bürgermeister Udo Bläser die Ernennungsurkunde. Frank Bugge

Freiwillig hatte sich in Kesseling kein Kandidat für die Wahl des Ortsbürgermeisters gemeldet. So musste der Ortsgemeinderat ran und einen Amtsnachfolger von Guido Schmitz wählen. Das hat er jetzt erfolgreich getan.

Udo Bläser ist neuer ehrenamtlicher Bürgermeister der Ortsgemeinde Kesseling. Bei der Wahl durch den Gemeinderat wurde er einstimmig gewählt und erhielt in schriftlich-geheimer Abstimmung zehn Stimmen. Zwei Ratsmitglieder fehlten. Udo Bläser war der einzige Kandidat.







