Udo Bläser ist neuer Ortsbürgermeister in Kesseling

Freiwillig hatte sich in Kesseling kein Kandidat für die Wahl des Ortsbürgermeisters gemeldet. So musste der Ortsgemeinderat ran und einen Amtsnachfolger von Guido Schmitz wählen. Das hat er jetzt erfolgreich getan.
Udo Bläser ist neuer ehrenamtlicher Bürgermeister der Ortsgemeinde Kesseling. Bei der Wahl durch den Gemeinderat wurde er einstimmig gewählt und erhielt in schriftlich-geheimer Abstimmung zehn Stimmen. Zwei Ratsmitglieder fehlten. Udo Bläser war der einzige Kandidat.