Fest auf Apollinarisparkplatz
„Typisch Kölsch“: Weniger Besucher, aber gute Stimmung
Karneval ist eben doch das ganze Jahr über - vor allem, wenn es heißt: „Typisch Kölsch“ in Bad Neuenahr.
Karneval ist eben doch das ganze Jahr über - vor allem, wenn es heißt: „Typisch Kölsch“ in Bad Neuenahr.
Jochen Tarrach

Weil der Kurpark gesperrt ist, zog „Typisch Kölsch“ auf den Parkplatz am Apollinarisstadion. Trotz Hitze und Asphalt zeigte sich: Kölsche Stimmung lässt sich nicht unterkriegen. Bands, Kölsch und Sonnenschirme sorgten für ausgelassene Feierlaune.

Lesezeit 2 Minuten
Die Sommerveranstaltung „Typisch Kölsch“ des Festausschusses Karneval in Bad Neuenahr-Ahrweiler (FAK) gehört mittlerweile fest zum jährlichen Veranstaltungskalender der Kurstadt. Genau deshalb sollte sie in ihrer fünften Auflage am Samstag auch nicht abgesagt werden, obwohl der traditionell genutzte Kurpark wegen der großen Bauarbeiten nicht als Location werden konnte.
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