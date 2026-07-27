Baustelle Kurpark in Neuenahr
„Typisch Kölsch“ weicht ans Apollinarisstadion aus
So sah es im Jahr 2025 im Kurpark zu „Typisch Kölsch“ aus. Das Organisationsteam ist sicher, dass es in diesem Jahr auf dem Apol
So sah es im Jahr 2025 im Kurpark zu „Typisch Kölsch“ aus. Das Organisationsteam ist sicher, dass es in diesem Jahr auf dem Apollinarisparkplatz ebenso fetzig sein wird.
Jochen Tarrach

Das Festival der kölschen Musik in Bad Neuenahr, „Typisch Kölsch“, muss umziehen. Weil im Kurpark gebaut wird, musste ein Ausweichstandort her. Es wurde der Parkplatz am Apollinarisstadion. Eine passende Lösung – wenn auch mit Aufwand verbunden.

Lesezeit 2 Minuten
Veedel for 12, Domstürmer, Mo-Torres, die weibliche Poprockband Mätropolis, Stadtrand, Auerbach und Fiasko, das heimische Kölschrock-Quartett aus der Region rund um Bad Neuenahr-Ahrweiler, das sind die Namen von sieben Musikgruppierungen, die das Herz eines jeden Liebhabers der kölschen Stimmungsmusik sekundenschnell in die Höhe treiben.
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