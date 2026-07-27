Das Festival der kölschen Musik in Bad Neuenahr, „Typisch Kölsch“, muss umziehen. Weil im Kurpark gebaut wird, musste ein Ausweichstandort her. Es wurde der Parkplatz am Apollinarisstadion. Eine passende Lösung – wenn auch mit Aufwand verbunden.
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Veedel for 12, Domstürmer, Mo-Torres, die weibliche Poprockband Mätropolis, Stadtrand, Auerbach und Fiasko, das heimische Kölschrock-Quartett aus der Region rund um Bad Neuenahr-Ahrweiler, das sind die Namen von sieben Musikgruppierungen, die das Herz eines jeden Liebhabers der kölschen Stimmungsmusik sekundenschnell in die Höhe treiben.