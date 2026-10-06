Wiedereröffnung 2029 geplant Twin eher für Tages- als Übernachtungsgäste relevant Celina de Cuveland 06.10.2026, 14:00 Uhr

i Ein Archivfoto des ehemaligen Hallen- und Freizeitbades Twin in Bad Neuenahr. Martin Gasusmann (Archiv). Vollrath

Das Freizeitbad Twin in Bad Neuenahr wird nach der Flut 2021 neu aufgebaut. Ende 2029 soll es wiedereröffnet werden. Die Touristiker freuen sich darauf – auch wenn das Twin eher eine Ergänzung als ein alleiniges Anreiseargument darstellt.

Das neue Familien- und Freizeitbad Twin soll in der Kreisstadt Ende 2029 eröffnen. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun – von der Planung bis zum Wiederaufbau. Die Twin-Entwurfsplanung soll nun im Oktober in einer Stadtratssitzung vorgestellt werden.







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