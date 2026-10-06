Das Freizeitbad Twin in Bad Neuenahr wird nach der Flut 2021 neu aufgebaut. Ende 2029 soll es wiedereröffnet werden. Die Touristiker freuen sich darauf – auch wenn das Twin eher eine Ergänzung als ein alleiniges Anreiseargument darstellt.
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Das neue Familien- und Freizeitbad Twin soll in der Kreisstadt Ende 2029 eröffnen. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun – von der Planung bis zum Wiederaufbau. Die Twin-Entwurfsplanung soll nun im Oktober in einer Stadtratssitzung vorgestellt werden.