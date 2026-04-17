Bei den Schwimmbädern gibt es aufgrund der Flutkatastrophe im Jahr 2021 einen Engpass. Wie es beim Freizeitbad Twin und bei den Ahr-Thermen weitergehen soll und welche Pläne es hierfür gibt, beantwortet die Stadtverwaltung auf Anfrage.
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Das Schwimmbad Calvarienberg nimmt seit der Flutkatastrophe eine deutlich größere Rolle und hat eine viel höhere Auslastung, als davor – an sieben Tagen die Woche herrscht dort Betrieb. Damit wird versucht, die zugespitzte Schwimmbadlage aufzufangen. Denn das Familienbad Twin und die Ahr-Thermen sind weiterhin nicht geöffnet.