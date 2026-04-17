Lage in Bad Neuenahr-Ahrweiler Twin & Ahr-Thermen: Wann schwimmt sich die Stadt frei? Lars Tenorth 17.04.2026, 10:00 Uhr

i Wie geht es mit den Ahr-Thermen weiter? Lars Tenorth

Bei den Schwimmbädern gibt es aufgrund der Flutkatastrophe im Jahr 2021 einen Engpass. Wie es beim Freizeitbad Twin und bei den Ahr-Thermen weitergehen soll und welche Pläne es hierfür gibt, beantwortet die Stadtverwaltung auf Anfrage.

Das Schwimmbad Calvarienberg nimmt seit der Flutkatastrophe eine deutlich größere Rolle und hat eine viel höhere Auslastung, als davor – an sieben Tagen die Woche herrscht dort Betrieb. Damit wird versucht, die zugespitzte Schwimmbadlage aufzufangen. Denn das Familienbad Twin und die Ahr-Thermen sind weiterhin nicht geöffnet.







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