Lage in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Twin & Ahr-Thermen: Wann schwimmt sich die Stadt frei?
Wie geht es mit den Ahr-Thermen weiter?
Wie geht es mit den Ahr-Thermen weiter?
Lars Tenorth

Bei den Schwimmbädern gibt es aufgrund der Flutkatastrophe im Jahr 2021 einen Engpass. Wie es beim Freizeitbad Twin und bei den Ahr-Thermen weitergehen soll und welche Pläne es hierfür gibt, beantwortet die Stadtverwaltung auf Anfrage. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Schwimmbad Calvarienberg nimmt seit der Flutkatastrophe eine deutlich größere Rolle und hat eine viel höhere Auslastung, als davor – an sieben Tagen die Woche herrscht dort Betrieb. Damit wird versucht, die zugespitzte Schwimmbadlage aufzufangen. Denn das Familienbad Twin und die Ahr-Thermen sind weiterhin nicht geöffnet.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren