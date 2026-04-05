Carfriday am Nürburgring Tuningfans im Verkehrschaos: Volle Straßen rund um den Ring Jürgen C. Braun 05.04.2026, 10:45 Uhr

i Ein kanariengelber Lancia Delta HF Integrale führt die Blechlawine durch Nürburg zum Kreisel an der Nordschleifen-Zufahrt. Jürgen C. Braun

Der sogenannte „Carfriday“ macht den Nürburgring zum Treffpunkt der Tuningszene. Zwischen aufgemotzten Karossen, Stau und dichtem Verkehrsaufkommen treffen in der Eifel Leidenschaft und Kurioses aufeinander.

Der „Carfriday“, also der Freitag vor Ostern, markiert jedes Jahr den Auftakt der Saison in der Tuning- und Autoposerszene. An diesem Tag trifft man sich, tauscht sich aus und präsentiert seine auf maximalen Look aufgebrezelten Fahrzeuge. Der obligatorische Treffpunkt und Höhepunkt des „höchsten Feiertags der Tuner“ in der Republik ist dabei der Nürburgring.







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