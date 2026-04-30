Reparaturcafé in Birresdorf Tüftler reparieren längst nicht nur Kaffeemaschinen Lars Tenorth 30.04.2026, 13:00 Uhr

i Bouke van der Zee repariert hier eine Flex. Er ersetzt einen alten, defekten Schalter. Lars Tenorth

Jeder kann defekte Geräte wie Kaffeemaschinen im Reparaturcafé „Janz Kapott“ in Birresdorf abgeben. Nicht alles kann repariert werden, aber die Tüftler geben sich große Mühe. Inzwischen sind durch Zulauf die Möglichkeiten gewachsen.

Der alte Schalter der Flex ist kaputt und soll im Reparaturcafé durch einen neuen ersetzt werden. Doch passt der neue Schalter? Bouke van der Zee berät sich kurz mit Rudolf Mühlenbein. Dann finden sie gemeinsam die richtige Stelle und van der Zee setzt den neuen Schalter ein.







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